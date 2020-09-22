Жители Алтайского края массово скупают гаражи

С первого квартала 2020 года в Алтайском крае начал расти спрос на гаражи и машиноместа, о чем сообщил «Алтайский портал недвижимости».

По данным Росреестра, с начала года и до сентября жители края оформили уже 1 280 прав на эти объекты недвижимости. За аналогичный период 2019 года — 361.

На конец первого полугодия произошел взрывной рост, когда число зарегистрированных гаражей и машиномест достигло 1000 (в 2019 году насчитывалось 300).

Это коснулось всех типов объектов: от отдельных боксов в комплексах до металлических уличных гаражей, как готовых, так и строящихся.

Гаражи. Михаил Хаустов

Почему в Алтайском крае скупают гаражи

Возможными причинами эксперты называют обвал рубля и «коронакризис». Россияне в ответ на это спешили забрать из банков вклады и инвестировать деньги, а также сыграла роль масштабная поддержка государства в виде снижения ключевой ставки Центробанка.

Многие вкладчики располагают небольшими суммами, поэтому предпочтения отдают не квартирам, а гаражам.

Цены

Цены на гаражи и машиноместа в Барнауле немного выросли за последние месяцы — в среднем с 25 до 27 тыс. рублей за квадрат.

Цены варьируются от 40 тыс. до 1,5 млн рублей в зависимости от площади, года постройки, расположения и ремонта.