Жители Алтайского края выкупили строящееся жилье через эскроу-счета на 15 млрд рублей

Новый механизм финансирования возведения жилья, который действует сегодня на строительном рынке, предполагает наличие посредника между девелопером и дольщиками, в качестве которого выступает банк.
Кредитная организация хранит деньги покупателей квартир до тех пор, пока застройщик не введет в эксплуатацию построенный дом. Только после этого строительная компания, в чью пользу открыт счет, может получить средства своих клиентов.
В случае, если жилье не было достроено в обещанный строк, люди в любой момент могут вернуть свои деньги. Более того, суммы на эскроу-счетах застрахованы государством в пределах 10 млн рублей.
Эксперты отмечают, что на эскроу можно направлять средства семейного капитала, а также выплаты, предусмотренные жилищными сертификатами
Андрей Антипов,
руководитель Отделения Барнаул Банка России:
Когда дом введен в эксплуатацию, счета эскроу раскрываются. Застройщики могут получить свои деньги. Первые счета эскроу были раскрыты в Алтайском крае в сентябре 2020 года. А сейчас в нашем регионе уже построено таким способом больше 1,6 тыс. квартир. Строительные компании получили 4 млрд рублей.
Справка
На Алтайский край приходится значительный объем строительства многоквартирного жилья в Сибири. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в крае строится 20 тыс. квартир. Из них две трети — по счетам эскроу.