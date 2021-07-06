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Недвижимость

Жители Алтайского края выкупили строящееся жилье через эскроу-счета на 15 млрд рублей

Горожане для покупки жилья в регионе открыли более 7,5 тыс. счтов эскроу, где хранятся 15,6 млрд рублей. Об этом говорят данные Центробанка на 1 июня текущего года. Так же аналитики ЦБ отмечают, что с прошлого года общая сумма на эскроу увеличилась в восемь раз.

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.

Новый механизм финансирования возведения жилья, который действует сегодня на строительном рынке, предполагает наличие посредника между девелопером и дольщиками, в качестве которого выступает банк.

Кредитная организация хранит деньги покупателей квартир до тех пор, пока застройщик не введет в эксплуатацию построенный дом. Только после этого строительная компания, в чью пользу открыт счет, может получить средства своих клиентов.

В случае, если жилье не было достроено в обещанный строк, люди в любой момент могут вернуть свои деньги. Более того, суммы на эскроу-счетах застрахованы государством в пределах 10 млн рублей.

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
Юлия Морозова

Эксперты отмечают, что на эскроу можно направлять средства семейного капитала, а также выплаты, предусмотренные жилищными сертификатами

Андрей Антипов,
руководитель Отделения Барнаул Банка России:

Когда дом введен в эксплуатацию, счета эскроу раскрываются. Застройщики могут получить свои деньги. Первые счета эскроу были раскрыты в Алтайском крае в сентябре 2020 года. А сейчас в нашем регионе уже построено таким способом больше 1,6 тыс. квартир. Строительные компании получили 4 млрд рублей.

Справка

На Алтайский край приходится значительный объем строительства многоквартирного жилья в Сибири. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в крае строится 20 тыс. квартир. Из них две трети — по счетам эскроу.

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