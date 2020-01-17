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17 января -8°C

Жители Алтайского края «забыли» забрать более 24 тысяч пакетов документов на недвижимость

В 2019 году жители Алтайского края стали чаще забывать документы на недвижимость, сообщила пресс-служба Кадастровой палаты по Алтайскому краю. В архивах хранится более 24 тысяч «забытых» пакетов документов.

Бумага, документы.
Бумага, документы.
СС0

Прием документов для проведения кадастрового учета и регистрации права собственности, а также выдача подтверждающих документов проводятся через МФЦ. Готовые документы на недвижимость хранятся в офисе МФЦ не более 30 календарных дней, а потом их передают в архив Кадастровой палаты.

Всего на архивном хранении находится более 41 тысячи таких документов. В основном это документы, устанавливающие или подтверждающие право на объект недвижимости, которые так и остались не востребованными.

Больше всего документов не забрали жители Барнаула — порядка 22 тысяч экземпляров, Бийска — 6,5 тысяч, Новоалтайска — 3 тысячи.

Наименьшее число — в Советском, Залесовском (по одному документу), Угловском, Солтонском и Табунском районах (по два документа).

Документы.
Документы.
СС0.

Четко установленные сроки регистрации права и кадастрового учета позволяют заранее знать конечную дату получения услуги. Например, сведения из ЕГРН можно получить в офисе МФЦ через пять рабочих дней. Подтверждающие документы о кадастровом учете будут готовы через семь рабочих дней после подачи заявления, срок регистрации права собственности занимает не более девяти рабочих дней, а для одновременного учета и регистрации требуется не более 12 рабочих

Ольга Мазурова,
директора Кадастровой палаты Алтайского края:

Достаточно часто бывают случаи, когда ранее не полученные документы могут понадобиться в срочном порядке, например, для оформления кредита, продажи собственности, в случае судебных разбирательств или обращения в налоговые органы. Поэтому каждому следует хранить их у себя дома.

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