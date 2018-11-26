Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 ноября -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость
967

Жители Алтайского края пытаются продать дома, сильно скидывая цену

В 2018 году в Алтайском крае серьезно упали цены на дома. Портал «Мир квартир» зафиксировал минус 18,4%. Цены на объекты Барнаула стабильны, сообщает агентство Rid Analytics.

Малоэтажка. Коттеджи.
Малоэтажка. Коттеджи.
Анна Зайкова

«Мир квартир» изучил состояние рынка домов по всей России. В среднем они подешевели на 8,7%. Однако в некоторых регионах цена упала гораздо сильнее: минус 30,9% в Кировской области, 28,6% в Приморском крае, 28,5% Хабаровском крае, 28% в Вологодской области. Цена на дома в Алтайском крае упала на 18,4%. Рост отмечен лишь в 23 регионах из 80 изученных.

Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир», поясняет динамику рядом трендов. Например, некоторые регионы отыграли назад неоправданный рост прошлого года. Другие компенсировали в этом году слишком сильное падение цен 2017-го. В третьих на ценах сказался рост или падение доходов населения, его приток или отток. «Однако очевидно, что в целом по стране дома из года в год дешевеют все сильнее», — подчеркнул Луценко.

В Алтайском крае с начала года предложение сократилось на 15,7%. «Падение цены может быть вызвано тем, что сняли с продажи более дорогие объекты и выставили какое-то количество более дешевых. Причем если снимают объект с продажи — не обязательно он продан. Кто-то начинает сдавать дом, а кто-то просто отчаялся продать», — добавил Луценко.

Новосибирской агентство Rid Analytics накануне опубликовало отчет о состоянии рынка домов Барнаула. В нем сказано, что в третьем квартале 2018 года они подешевели только на 0,2%. Такое же несущественное падение отмечено во втором квартале. А вот до этого дома дорожали, прибавляя с начала 2017-го по 0,1- 1,3% ежеквартально. Дороже всего в Барнауле продают дома в Центральном и Индустриальном районах, дешевле — в Новоалтайске.

Сколько стоят дома

  • Республика Алтай — 2,19 млн рублей,
  • Алтайский край — 2,84 млн рублей,
  • Новосибирская область — 4,2 млн. рублей,
  • Томская область — 3,4 млн рублей,
  • Омская область — 2,5 млн рублей,
  • Москва — 17,2 млн рублей,
  • Санкт- Петербург — 14,4 млн рублей,
  • Краснодарский край — 9,2 млн рублей.

По данным портала «Мир квартир»

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость