Жители барнальской многоэтажки пожаловались на падение лифта с детьми

По словам одних очевидцев, лиф поднимался наверх с женщиной и двумя детьми, а затем рухнул с третьего этажа вниз. Его пришлось доставать на площадку первого этажа. Другие утверждают, что в кабине находился один ребенок, который неверно передал информацию матери: на самом деле лифт тряхнуло и он спустился вниз. Пострадавших нет.

Произошедшее прокомментировал пользователь паблика Артем Потецкий, который сообщил, что занимается обслуживанием «пожарки» (системы противопожарной безопасности) в этом доме. Он пояснил, что лифт мог не упасть, а экстренно опуститься из-за того, что сработали датчики пожарной безопасности или другие системы.

«Лифт не упал скорей всего, как любит наш народ приукрашивать, а отработала автоматика которая опускает лифт на первый этаж, в экстренном случаи. Опускание без контрольное быстрее чем в дежурном режиме. От туда о ощущение падения. Но это не падение, а автоматика», — пишет Артем Потецкий.

Напомним, что дом не так давно ввела в эксплуатацию компания «Баранулкапстрой». Она достраивала его за «СтройГАЗом», который попал в процедуру банкротства. У новостроек есть гарантийный срок эксплуатации, который отводится на устранение строительных недочетов. В «Барнаулкапстрое» пока ситуацию не прокомментировали.