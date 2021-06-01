Стало известно, сколько лет придется копить жителям Алтайского края на жилье и почему так долго

Алтайский край включили в список регионов, где для накопления на недвижимость жителям нужно копить не менее 15 лет. Исследование проводило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство.

По показателям покупательной способности среднедушевых доходов в Алтайском крае на условную квартиру в 33 кв. м за 1,65 млн рублей (на вторичном рынке) нужно откладывать 16 лет.

Это 71-е место среди всех регионов и 7-ое по Сибири.

При этом по итогам 2020 года срок накопления для жителей Алтайского края увеличился на 2,5 года, стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла на 7,1%, стоимость фиксированного набора товаров и услуг — на 5%, а среднедушевой доход упал на 1%.

Авторы поясняют, что наибольший срок накопления встречается в основном в субъектах с низкими доходами, где существенную роль в жизни граждан играет натуральное хозяйство.

Республика Алтай и вовсе попала в список аутсайдеров. Там копить на жилье придется 32 года.

Быстрее всего это получится у жителей Ненецкого АО — 3 года. Там подешевело жилье и выросли доходы.