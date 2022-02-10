Живи и парься: во сколько в Барнауле оценили «Генеральские бани» с «трешкой» на территории

В краевой столице предлагают купить готовый бизнес. Речь идет о комплексе отдыха «Генеральские бани» на ул. Фурманова, 18-в. На территории можно не только работать, но и жить с комфортом. Объявление накануне появилось на сайте « Авито ».

В Барнауле снова выставили на продажу комплекс отдыха "Генеральские бани".

По словам автора объявления, на базе отдыха «под ключ» выстроена вся необходимая инфраструктура. Бизнес не потребует от нового владельца дополнительных вложений. Напротив, обещают «приличную доходность».

На земельном участке в четыре сотки построено три здания: жилой коттедж площадью 240 кв. м, двухэтажная баня размером 230 кв. м и небольшой торговый павильон «Мельница».

На первом этаже коттеджа разместились офисные помещения и кухня с современным оборудованием, подвалом и морозильной камерой. На втором этаже обустроена трехкомнатная квартира площадью 88 кв. м.

В Барнауле снова выставили на продажу комплекс отдыха «Генеральские бани». «Авито».

Что касается бани, то в ней два зала с мебелью и развлекательной техникой. Здесь же построен бассейн, глубиной 2,5 м.

Вся недвижимость достанется новому владельцу с мебелью, техникой, оборудованием и т.д. В зданиях есть два источника электричества мощностью 50 кВт, газовое отопление, оптоволоконный интернет и центральная канализация.