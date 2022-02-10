Живи и парься: во сколько в Барнауле оценили «Генеральские бани» с «трешкой» на территории

По словам автора объявления, на базе отдыха «под ключ» выстроена вся необходимая инфраструктура. Бизнес не потребует от нового владельца дополнительных вложений. Напротив, обещают «приличную доходность».
На земельном участке в четыре сотки построено три здания: жилой коттедж площадью 240 кв. м, двухэтажная баня размером 230 кв. м и небольшой торговый павильон «Мельница».
На первом этаже коттеджа разместились офисные помещения и кухня с современным оборудованием, подвалом и морозильной камерой. На втором этаже обустроена трехкомнатная квартира площадью 88 кв. м.
Что касается бани, то в ней два зала с мебелью и развлекательной техникой. Здесь же построен бассейн, глубиной 2,5 м.
Вся недвижимость достанется новому владельцу с мебелью, техникой, оборудованием и т.д. В зданиях есть два источника электричества мощностью 50 кВт, газовое отопление, оптоволоконный интернет и центральная канализация.