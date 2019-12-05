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Недвижимость

Живи с миром. В Алтайском крае продается квартира с ритуальным магазином

В Белокурихе на продажу выставили квартиру на первом этаже пятиуровневого дома, где находится ритуальный магазин, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Квартира в Белокурихе.
Квартира в Белокурихе.
altayrealt.ru

Продавец указывает, что есть два входа: один в квартиру, другой — в магазин. На фото видны две уличные двери: на одной — табличка участкового полиции, на второй — вывеска городской ритуальной службы, которая действительно работает по указанному адресу.

По данным публичной кадастровой карты, на первом этаже расположен магазин в 241 кв. м., построенный в 2002 году. Также в доме есть торговая точка цветов с доставкой, апартаменты и супермаркет.

Все квартиры в доме стандартные — от 30 до 60 кв. м., но собственник указывает, что общая площадь продаваемого объекта составляет 300 квадратов, жилая — 200.

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