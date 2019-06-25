ЖК «Матрешки». Балтийская, 97: дом сдан! Осталось всего 8 квартир

Заселение в третью высотку жилого комплекса «Матрешки» произошло с опережением сроков. Передача ключей владельцам квартир началась 14 июня, всего в доме около 240 новоселов.
Они могут сразу же заселяться и жить в квартире от ООО «ИСК «ВИРА-Строй», освободив себя от необходимости становиться прорабом, штукатуром, сметчиком. Тем более что многие квартиры покупаются жителями других городов, и заниматься ремонтом им, мягко говоря, не очень удобно. Ремонт, как известно, сродни пожару. А новосел ЖК «Матрешки» свободен и может посвятить себя более приятным делам.
Все квартиры переданы жильцам с отделкой «под ключ»: матовые натяжные потолки, способные прослужить своим хозяевам ни один десяток лет; стены, оклеенные виниловыми обоями под покраску; на полу — линолеум с расцветкой «под ламинат». Также застройщик установил входные двери, межкомнатные двери с элементами декора, в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка, установлена сантехника: ванна, раковина, унитаз, смесители.
Как говорится, поставь мебель и живи!
Уже сегодня в этой части Индустриального района есть все необходимые условия для комфортного проживания, хорошая инфраструктура: супермаркеты, школы, детские сады, транспортная доступность. Новая, детально проработанная придомовая территория, рассчитанная на жильцов разного возраста. Детские игровые комплексы, площадки для занятия спортом.
Достаточное количество парковочных мест для хранения автомобиля ввиду комплексного освоения земельного участка строительной компанией. Также предусмотрен подземный и наземный паркинг во дворе дома. Новая дорога по улице Балтийской поможет вам комфортно добраться до основных городских магистралей. В 20 метрах от дома остановка общественного транспорта. Вблизи жилого комплекса «Матрешки» находятся детские сады, школы, продовольственные магазины, банки, почта, парикмахерские и другие социально значимые учреждения.
Жилой комплекс «Матрешки», расположенный в квартале 2009, — один из самых популярных объектов среди покупателей квартир на первичном рынке. Причина тому — продуманное до мелочей жилье и доступная стоимость квадратного метра.
В продаже остались последние 8 квартир! Вы можете приобрести их и сразу же заехать в готовый для жизни дом! Все квартиры в жилом комплексе «Матрешки» продаются с готовым ремонтом!
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В июле планируется старт продаж еще одного нового дома по адресу Балтийская, 93!
По всем вопросам приобретения квартир в ЖК «Матрешки» вы можете обратиться в офис «VS-Недвижимость», единственного официального представителя ООО «ИСК «ВИРА-Строй» в г. Барнауле: пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж.
Тел. (3852) 22−39−19
- Пн — пт: 9.00 — 18.00.
- Сб, вс — выходные.
Дополнительный офис продаж, офис «VS-Недвижимость»: ул. Балтийская, 95.
Тел. (3852) 22−39−19; экскурсии — тел. 8−905−927−31−13
- Пн, вт, чт, пт: 9.00 — 19.00.
- Ср: 10.00 — 18.00.
- Сб: 10.00 — 14.00.
- Вс — выходной.
ЖК «Матрешки» — застройщик ООО «ИСК «ВИРА-Строй». Проектная декларация на сайте matreshki-barnayl.ru