ЖК «Матрешки». Балтийская, 97: дом сдан! Осталось всего 8 квартир

Очередной жилой дом от ООО «ИСК «ВИРА-Строй» 13 июня получил разрешение на ввод. Это уже третья многоэтажка, построенная в ЖК «Матрешки» , из восьми планируемых. Новое красивое 15-этажное здание появилось по адресу ул. Балтийская, 97. Это кирпичный дом с железобетонным каркасом и ярким фасадом, который выгодно выделяется среди местных новостроек.

Заселение в третью высотку жилого комплекса «Матрешки» произошло с опережением сроков. Передача ключей владельцам квартир началась 14 июня, всего в доме около 240 новоселов.

Они могут сразу же заселяться и жить в квартире от ООО «ИСК «ВИРА-Строй», освободив себя от необходимости становиться прорабом, штукатуром, сметчиком. Тем более что многие квартиры покупаются жителями других городов, и заниматься ремонтом им, мягко говоря, не очень удобно. Ремонт, как известно, сродни пожару. А новосел ЖК «Матрешки» свободен и может посвятить себя более приятным делам.

ЖК «Матрешки». ООО ИСК «ВИРА-Строй» ЖК «Матрешки». ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Все квартиры переданы жильцам с отделкой «под ключ»: матовые натяжные потолки, способные прослужить своим хозяевам ни один десяток лет; стены, оклеенные виниловыми обоями под покраску; на полу — линолеум с расцветкой «под ламинат». Также застройщик установил входные двери, межкомнатные двери с элементами декора, в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка, установлена сантехника: ванна, раковина, унитаз, смесители.

Как говорится, поставь мебель и живи!

Ванная комната. ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Внутренняя отделка. ООО ИСК «ВИРА-Строй» Внутренняя отделка. ООО ИСК «ВИРА-Строй» Внутренняя отделка. ООО ИСК «ВИРА-Строй» Внутренняя отделка. ООО ИСК «ВИРА-Строй»

ЖК «Матрешки». ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Уже сегодня в этой части Индустриального района есть все необходимые условия для комфортного проживания, хорошая инфраструктура: супермаркеты, школы, детские сады, транспортная доступность. Новая, детально проработанная придомовая территория, рассчитанная на жильцов разного возраста. Детские игровые комплексы, площадки для занятия спортом.

ЖК «Матрешки». ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Достаточное количество парковочных мест для хранения автомобиля ввиду комплексного освоения земельного участка строительной компанией. Также предусмотрен подземный и наземный паркинг во дворе дома. Новая дорога по улице Балтийской поможет вам комфортно добраться до основных городских магистралей. В 20 метрах от дома остановка общественного транспорта. Вблизи жилого комплекса «Матрешки» находятся детские сады, школы, продовольственные магазины, банки, почта, парикмахерские и другие социально значимые учреждения.

Жилой комплекс «Матрешки», расположенный в квартале 2009, — один из самых популярных объектов среди покупателей квартир на первичном рынке. Причина тому — продуманное до мелочей жилье и доступная стоимость квадратного метра.

В продаже остались последние 8 квартир! Вы можете приобрести их и сразу же заехать в готовый для жизни дом! Все квартиры в жилом комплексе «Матрешки» продаются с готовым ремонтом!

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В июле планируется старт продаж еще одного нового дома по адресу Балтийская, 93!

По всем вопросам приобретения квартир в ЖК «Матрешки» вы можете обратиться в офис «VS-Недвижимость», единственного официального представителя ООО «ИСК «ВИРА-Строй» в г. Барнауле: пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж.

Тел. (3852) 22−39−19

Пн — пт: 9.00 — 18.00.

Сб , вс — выходные.

Дополнительный офис продаж, офис «VS-Недвижимость»: ул. Балтийская, 95.

Тел. (3852) 22−39−19; экскурсии — тел. 8−905−927−31−13

Пн , вт , чт , пт: 9.00 — 19.00.

вт чт пт: 9.00 — 19.00. Ср: 10.00 — 18.00.

Сб: 10.00 — 14.00.

Вс — выходной.

ЖК «Матрешки» — застройщик ООО «ИСК «ВИРА-Строй». Проектная декларация на сайте matreshki-barnayl.ru