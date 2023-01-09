Жужжащую «четырешку» с пчелиными узором продают за 25 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру с оригинальным декором в виде пчелиных сот продают за 25 млн рублей в Барнауле. Она находится на Комсомольском проспекте, 122Вк4. Объявление размещено на Авито .

Четырехкомнатная квартира, 129 кв. м за 25 млн рублей

Площадь «пчелиной» квартиры — 129 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 193 тыс. рублей.

Квартира находится на 15 этаже из 23-х в ЖК «Две эпохи». Во дворе есть детские и спортивные площадки, рядом расположен живописный сквер с фонтаном. Для автовладельцев оборудован подземный паркинг.

«Четырешка» отделана в современном стиле. Комнаты выполнены в светлых тонах в сочетании с деревянным декором. В ремонте использовали качественные натуральные материалы: камень, дерево.

В квартире есть гостиная, совмещенная с кухней. Здесь открывается красивый вид на Октябрьску площадь.

«Окна расположены так, что вы сможете встречать рассветы и провожать закаты», — описывают продавцы.

Есть спальня хозяев с отдельной ванной комнатой. Дополнительно есть детская и гостевая комнаты. А также собственный кабинет.

Рядом с домом в шаговой доступности находятся вузы, школы, детские сады и культурные места.