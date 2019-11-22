Зимний сад и деревья на крыше: АлтГУ предложил новый вариант корпуса на Сахарова

Руководство АлтГУ придумало новый вариант для корпуса, который планируют построить на пл. Сахарова вместо сквера рядом с ныне существующим корпусом «Д», пишет «Алтайский портал недвижимости».

В вузе предлагают рассмотреть вариант размещения в здании зимнего сада, а на крыше высадить деревья. Не исключено, что корпус изменит конфигурацию, этажность и масштаб. Об этом представители АлГУ рассказали на встрече с общественниками, архитекторами и экологами.

Некоторые из них называют проект гораздо более полезным и интересным. Если его реализуют, то в городе появится первый публичный зимний сад, а также, возможность благоустроить сквер, приходящий в упадок.

На строительство такого здания уйдет порядка 1,5 млрд рублей, а возведение займет 3 года.

Что хочет построить Алтайский государственный университет

Вуз намерен построить восьмиэтажное здание. В корпусе запроектированы учебный, лабораторный и административный блоки. Планируется, что его площадь будет более 15 тыс. кв. метров. В здании предусмотрен атриум (общее пространство, такое же есть в корпусе на улице Молодежной).

Использовать его хотят как рекреационную зону для студентов и преподавателей. Под зданием архитекторы запланировали разместить два уровня парковок на 60 машиномест. Въезд на подземную парковку хотят сделать со стороны улицы Димитрова.

В феврале 2018 года новость о планах АлтГУ вызвала бурную дискуссию. Комиссар галереи «Республика ИЗО» Вадим Климов, заявил, что увиденный им на altapress.ru рендер нового здания университета — «монстр».