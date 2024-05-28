Коттедж из «Один дома» продают за 5,25 млн долларов (примерно 465,6 млн рублей). Об этом пишет Business Insider .

Коттедж, который стал знаменитым после выхода фильма «Один дома» в 1990 году и принадлежал киносемье Маккалистеров, выставлен на продажу.

Отмечается, что дом находится в пригороде Чикаго — городе Уиннетка.

Нынешние владельцы приобрели его в 2012 году за 1,5 млн долларов (133 млн рублей), а до них дом был куплен в 1988 году за 800 тыс. долларов (70 млн рублей).

Здание построили в 1921 году, его площадь составляет 5700 кв. футов. В доме есть пять спален и шесть ванных комнат.

Ранее сообщалось, что таунхаус из фильма «Один дома» выставили на продажу за много миллионов долларов.

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