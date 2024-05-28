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Недвижимость

Знаменитый коттедж из «Один дома» выставили на продажу за крупную сумму

Коттедж из «Один дома» продают за 5,25 млн долларов (примерно 465,6 млн рублей). Об этом пишет Business Insider.

Коттедж, который стал знаменитым после выхода фильма «Один дома» в 1990 году и принадлежал киносемье Маккалистеров, выставлен на продажу.

Отмечается, что дом находится в пригороде Чикаго — городе Уиннетка.

Нынешние владельцы приобрели его в 2012 году за 1,5 млн долларов (133 млн рублей), а до них дом был куплен в 1988 году за 800 тыс. долларов (70 млн рублей).

Здание построили в 1921 году, его площадь составляет 5700 кв. футов. В доме есть пять спален и шесть ванных комнат.

Ранее сообщалось, что таунхаус из фильма «Один дома» выставили на продажу за много миллионов долларов.

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