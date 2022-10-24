Золотой дворец в стиле XVIII века продают за 36 млн рублей

Невероятно роскошный коттедж в стиле барокко продают за 36 млн рублей в Первомайском районе. Внутри — позолоченная мебель, а снаружи — реликтовый лес. Он находится в селе Фирсово на улице Акимова. Объявление размещено на Авито .

Масштабы коттеджа поражают — 360 кв. м. А земельный участок составляет 39 соток. Цена за один «жилой метр» круглая — ровно 100 тыс. рублей.

Дом находится недалеко от города — 20 минут на машине. При этом он близок к природе, ведь рядом с ним растет не тронутый хвойный лес.

«Дом строили с большой любовью и для себя из качественных и экологичных материалов», — заявляют продавцы.

В доме три этажа. Сердце коттеджа — гостиная и столовая — отделано с особой роскошью. Здесь сделали ремонт в стиле барокко и украсили позолоченной мебелью.

Дизайн остальных жилых комнат более прост. Всего здесь четыре спальни и четыре санузла. Есть сауна с душем и отдельная комната для стирки, глажки и сушки белья.

Дополнительно в доме есть бильярдная комната, спортивный зал с кардио- и силовыми тренажерами.

«Есть все необходимое для гармоничной жизни большой семьи. Летом — рыбалка, прогулки по лесу, зимние развлечения — лыжи, коньки, катание на снегоходах и любые, даже самые смелые фантазии», — описывают владельцы.

В селе есть все необходимое: магазины, детский сад, школа. А также церковь и элитный конно-спортивный клуб.