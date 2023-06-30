Зона отдыха и подтопления. На правом берегу Барнаула разобьют парк с прудом, пляжным волейболом и йога-центром

На градостроительном совете в Барнауле презентовали эскиз нового барнаульского парка. Он появится по адресу Правобережный тракт, 22, неподалеку от дороги в Затон. Эксперты покритиковали идеи разработчиков — сотрудников «АрхИ Групп». Что они придумали и что их попросили исправить расскажет altaress.ru.

Это будет место для отдыха и занятия физкультурой, подчеркивают в «АрхИ Групп». Здесь появятся площадки для баскетбола, пляжного волейбола и футбола, построят деревянный амфитеатр, сад камней и растительный лабиринт, велодорожки. Будут места для проведения культурных событий и торжеств. Планируют организовать и место для выгула собак.

В павильонах в эко-стиле откроют пункт проката велосипедов, йога-центр, кафе, раздевалку для тех, кто хотел бы сменить одежду на спортивную, санузлы и т.д. На территории есть пруд, который приведут в порядок.

4,1 гектар — площадь участка.

Как отметила директор компании «Алгоритм» Ксения Белоусова, в парке не хватает капитальных объектов: «По положению, общий процент застройки должен составлять не менее 20%. Нет необходимого количества урн». Архитектор Архи Групп Даниил Татаркин возразил: у павильонов есть фундамент и основа, а урны будут стоять у каждой лавочки.

Правобережный тракт, 22, место будущего парка. Архи Групп

Начальник архитектурно-планировочного отдела «АльфА – ПроекТ» Вадим Ломакин поинтересовался, как место обезопасят от подтоплений, которым так подвержена эта территория. Ответ удивил экспертов: ничего. Архитектор подчеркнул, что парк — сезонный и не будет работать весной, а урон, который нанесет вода, будет легко исправить.

Автор проекта добавил, что сейчас территория выглядит удручающе: аварийные деревья и стихийные заросли и все это припорошено мусором.

Как выглядит место, где появится новый парк на правом берегу Барнаула. АрхИ Групп Как выглядит место, где появится новый парк на правом берегу Барнаула. АрхИ Групп Как выглядит место, где появится новый парк на правом берегу Барнаула. АрхИ Групп Как выглядит место, где появится новый парк на правом берегу Барнаула. АрхИ Групп

Погибающие деревья спилят, больные — по возможности вылечат, будут и новые насаждения. Главный вход в парк украсят живой изгородью, чтобы отделить территорию от парковки. В остальном у нее не будет забора. Как подчеркнула Ксения Белоусова, это нарушение положения: парк должны обязательно огородить.

Проект приняли, поручив исправить замечания в рабочем порядке. Подробнее о них расскажем на altapress.ru позже.