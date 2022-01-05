Зоосад, ярмарки и санта-парк. Во сколько оценили резиденции Дедов Морозов российские риэлторы

Миллионы туристов каждую зиму устремляются в резиденции Дедов Морозов и Санта-Клаусов. Сказочные персонажи принимают маленьких и уже взрослых туристов в сказочно-красивых и богатых апартаментах. Сколько может стоить такая недвижимость? Вопросом озадачились аналитики «Циан» и агентства «Этажи».

Хоромы в Великом Устюге и деревня у Рованиеми

Как известно, российский Дед Мороз обитает в Вологодской области, в 12-ти км от Великого Устюга. В его тереме 12 комнат — по числу месяцев в году. Среди них: гардеробная, опочивальня, рабочий кабинет, кладовая, обсерватория, комната елочек.

Почтовый ящик для писем детей установлен на центральной аллее, прилегающей к дому.

Но терем новогоднего волшебника — это лишь часть резиденции. В ней нашлось место для кузницы, мастерской, зоосада с растениями, ледника с ледяным троном аттракционов, детского городка и т. д.

Дом Деда Мороза риэлторы оценили в 50 млн рублей. Однако весь комплекс может стоить в разы дороже.

Сказочная недвижимость за миллиард

Финляндский Санта-Клаус (Йоулупукки) обосновался в деревне площадью 730 кв. м, расположившейся в окрестностях города Рованиеми. Здесь построена не только резиденция, но и целый парк развлечений с магазинами, ярмарками, выставками и рестораном. Нашлось место и для бара изо льда. Для гостей в деревне предусмотрены коттеджи со спальнями, кухней и сауной.

Комплекс коммерческой недвижимости с полноценной инфраструктурой аналитики оценили более чем в 1 млрд рублей.

Санта-Клаус из Швеции также поселился в деревне. Она получила название Томтеланд. На ее территории расположился санта-парк, работающий круглый год.

В доме сказочного персонажа Томте (так его называют швейцарцы) установлены большой камин, кровать с балдахином, кабинет-библиотека с подарками и письмами. На верхнем этаже Санта рассказывает детям сказки.

«Резиденция шведского Санта-Клауса — это тоже большой развлекательный парк, полноценный объект коммерческой недвижимости. Его стоимость, как и в случае с финской резиденцией, можно оценить на уровне 1 миллиарда рублей», — отмечает один из специалистов, Иван Камельских.

Резиденция Санта-Клауса на Аляске. Travelalaska.com.

Американская версия резиденции Санта-Клауса расположилась на Аляске, в городе Норт-Поул. Ее центр украшает 12-метровая статуя сказочного персонажа. Неподалеку разместился его дом с музеем и магазином рождественских и новогодних сувениров.

По оценкам риэлторов, стоимость всей недвижимости Санты может превышать 120−130 млн рублей.

Бесценная резиденция Деда Мороза

Резиденцию татарского Деда Мороза аналитики оценили в 30−40 млн рублей, белорусского — в 100 млн рублей. А вот недвижимость якутского волшебника оказалась бесценной. Она находится в самом холодном месте на Земле — ледяной пещере Эбе-Хая в Оймяконе. Здесь столбик термометра всегда показывает минус 10 градусов.

Вход представляет собой ледяной коридор со сверкающими кристаллами и белоснежным инеем. Он ведет в тронный и церемониальный зал, а также ледяной бар.

Из-за особого расположения, риэлторам оказалось затруднительно оценить рыночную стоимость резиденции якутского Деда Мороза — Чысхаана.