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Школа

В Казани девятиклассник получил удар ножом на перемене

Конфликт между подростками закончился обращением к медикам и полицейским в школе № 101 в пригороде Казани, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.

Силуэт. Нож. Убийца
Силуэт. Нож. Убийца
СС0

На перемене между четвертым и пятым уроком между двумя девятиклассниками произошла словесная перепалка, которая переросла в драку с применением самодельного ножа.

Один из подростков нанес своему оппоненту несколько ударов в область груди.

О причинах ссоры не сообщается. Медики обработали пострадавшему раны, от госпитализации он отказался.

Подробности произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Бийске подростки вооружились автоматом и украли у мужчины электронную сигарету.

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