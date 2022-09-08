В Казани девятиклассник получил удар ножом на перемене

На перемене между четвертым и пятым уроком между двумя девятиклассниками произошла словесная перепалка, которая переросла в драку с применением самодельного ножа.
Один из подростков нанес своему оппоненту несколько ударов в область груди.
О причинах ссоры не сообщается. Медики обработали пострадавшему раны, от госпитализации он отказался.
Подробности произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Бийске подростки вооружились автоматом и украли у мужчины электронную сигарету.