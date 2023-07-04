«Я никогда за свою жизнь ничего не читала по школьной программе»: школьница сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Елизавета Ширина из Новосибирска сдала экзамен по литературе на 100 баллов, об этом сообщает ngs.ru

Сибирячка закончила гуманитарный класс образовательного центра «Горностай». Выпускница стала стобалльницей сразу по двум предметам: литературе и русскому языку.

"До поступления в 11-й класс я видела все эти репортажи по Первому каналу с детьми, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. И там просто не ребенок, а какой-то искалеченный жизнью человек-скелет: у него мешки под глазами, и он еле живой", - рассказывает девушка.

По словам Елизаветы, она хотела показать, что подготовка к экзамену может не сопровождаться сильным стрессом.

Девушка готовилась к русскому языку самостоятельно, а вот к экзамену по литературе с репетитором.

Следует отметить, что кодификатор ЕГЭ по литературе включает в себя более 50 произведений и 147 стихотворений. Однако Елизавета призналась: «Я никогда за свою жизнь ничего не читала по школьной программе, меня прям воротило от всех этих произведений».

Лишь после того, как решила сдавать литературу, принялась за чтение. Елизавета советует не читать все произведения, если желание отсутствует. По ее словам, намного важнее в сдачи ЕГЭ знать анализ произведения, чем его содержание.

Сейчас девушка готовится к поступлению в НГУ и мечтает стать журналистом.

Ранее в Барнауле шесть выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ.