В Барнауле шесть выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

Стали известны первые результаты ЕГЭ по литературе, химии и географии. Согласно им, шесть выпускников из Барнаула получили 100 баллов за экзамен. Об этом сообщает мэрия города.

Высшие балл по литературе получили четыре выпускника 11-х классов. Это двое учащихся из лицея №121 и двое учеников из гимназий №22 и №123.

ЕГЭ по химии на 100 баллов написали два выпускника. Безукоризненные результаты показали ученики из гимназии №42 и школы №127.

В 2023 году школьники Барнаула показали отличные итоги по этим предметам. В прошлом году по химии и литературе было только по одному стобалльному результату.

Ранее глава Омской области Виталий Хоценко пообещал выплатить абитуриентам 120 тыс. рублей за поступление в вуз.