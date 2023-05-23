Глава сибирского региона пообещал выплатить абитуриентам 120 тыс. рублей за поступление в вуз

Губернатор объяснил, что выплата будет единовременной. Ее получат школьники, поступившие на первый курс очного отделения на бакалавриат или специалитет в государственные и частные вузы (или их филиалы) в Омской области.
Главное условие - высокие баллы за ЕГЭ. Размер выплаты будет прямо зависеть от их результатов.
NGS.ru сообщает, что сумма выплаты составит от 30 до 120 тыс. рублей за следующие баллы:
- от 240 до 249 баллов — 30 тыс. рублей;
- от 250 до 259 баллов — 42 тыс. рублей;
- от 260 до 269 баллов — 60 тыс. рублей;
- от 270 баллов и выше — 120 тыс. рублей.