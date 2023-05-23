23 мая
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Глава сибирского региона пообещал выплатить абитуриентам 120 тыс. рублей за поступление в вуз

Глава Омской области Виталий Хоценко пообещал ввести единовременные выплаты до 120 тыс. рублей для школьников за поступление в вуз. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Студенты.
Студенты.
СС0.

Губернатор объяснил, что выплата будет единовременной. Ее получат школьники, поступившие на первый курс очного отделения на бакалавриат или специалитет в государственные и частные вузы (или их филиалы) в Омской области.

Главное условие - высокие баллы за ЕГЭ. Размер выплаты будет прямо зависеть от их результатов.

NGS.ru сообщает, что сумма выплаты составит от 30 до 120 тыс. рублей за следующие баллы:

  • от 240 до 249 баллов — 30 тыс. рублей;
  • от 250 до 259 баллов — 42 тыс. рублей;
  • от 260 до 269 баллов — 60 тыс. рублей;
  • от 270 баллов и выше — 120 тыс. рублей.
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