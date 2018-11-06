Готовимся к 11.11: 8 полезных товаров для автомобиля на aliexpress

Что купить на известных торговых площадках в день глобальной распродажи — 11.11 и на чем можно и нужно сэкономить: altapress.ru публикует подборку товаров для автомобилистов, которые сделают их время за рулем более комфортным.

Чехол для сидения автомобиля с подогревом

Товары для автомобиля aliexpress.com

Очень полезный зимой товар. Садиться в холодную машину, даже если в ней предусмотрен подогрев, — мучительно. Благодаря этой покупке вы почувствуете себя защищенным.

Стоимость: 700 — 1200 рублей

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Зимний авточехол

Товары для автомобиля aliexpress.com

Теплый и мягкий чехол на сидение автомобиля. Спасет вас от замерзания и даже в самую холодную погоду. Один из явных плюсов — не линяет и не оставляет следов на одежде.

Стоимость со скидкой: 2600 рублей

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Скребок для льда с подогревом

Товары для автомобиля aliexpress.com

Необычное решение проблемы наледи на стеклах автомобиля. Скребок с подогревом «растопит» все лишнее, сэкономит ваше время.

Стоимость со скидкой: 400 рублей

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Держатель для телефона

Товары для автомобиля aliexpress.com

Удобный держатель для вашего мобильного устройства просто не заменим, особенно для тех, кто привык даже в дороге выть на связи или пользоваться новигатором.

Стоимость со скидкой: 190 рублей

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Зимний чехол для руля

Товары для автомобиля aliexpress.com

Не все водители понимают это приобретение. Кому-то оно даже мешает. Но однозначно оно имеет один большой плюс, особенно для тех авто, в которых не предусмотрен подогрев руля.

Стоимость со скидкой: 350 рублей

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Обложка-протектор

Товары для автомобиля aliexpress.com

Если у вас есть маленькие дети, это приобретение — ваша находка и спасение. Сидя на заднем сидении, ребятишки обычно пачкают ногами автомобиль. А осенью и весной эта проблема ещё больше обостряется.

Стоимость со скидкой: 70 рублей

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Пленка анти-туман

Товары для автомобиля aliexpress.com

В плохую погоду эта пленка сослужит вам хорошую службу. Она легка в применении и не требует специального ухода. Зато польза, которую она приносит — неоценима. Водитель не упустит из виду ничего важного.

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Автомобильный коврик

Товары для автомобиля aliexpress.com

Осень и зима идеальное время для приобретения коврика. Он избавит от лишней грязи салон автомобиля.

Стоимость: 500 — 1300 рублей

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