Готовимся к 11.11: 8 полезных товаров для автомобиля на aliexpress

Чехол для сидения автомобиля с подогревом
Очень полезный зимой товар. Садиться в холодную машину, даже если в ней предусмотрен подогрев, — мучительно. Благодаря этой покупке вы почувствуете себя защищенным.
Стоимость: 700 — 1200 рублей
Зимний авточехол
Теплый и мягкий чехол на сидение автомобиля. Спасет вас от замерзания и даже в самую холодную погоду. Один из явных плюсов — не линяет и не оставляет следов на одежде.
Стоимость со скидкой: 2600 рублей
Скребок для льда с подогревом
Необычное решение проблемы наледи на стеклах автомобиля. Скребок с подогревом «растопит» все лишнее, сэкономит ваше время.
Стоимость со скидкой: 400 рублей
Держатель для телефона
Удобный держатель для вашего мобильного устройства просто не заменим, особенно для тех, кто привык даже в дороге выть на связи или пользоваться новигатором.
Стоимость со скидкой: 190 рублей
Зимний чехол для руля
Не все водители понимают это приобретение. Кому-то оно даже мешает. Но однозначно оно имеет один большой плюс, особенно для тех авто, в которых не предусмотрен подогрев руля.
Стоимость со скидкой: 350 рублей
Обложка-протектор
Если у вас есть маленькие дети, это приобретение — ваша находка и спасение. Сидя на заднем сидении, ребятишки обычно пачкают ногами автомобиль. А осенью и весной эта проблема ещё больше обостряется.
Стоимость со скидкой: 70 рублей
Пленка анти-туман
В плохую погоду эта пленка сослужит вам хорошую службу. Она легка в применении и не требует специального ухода. Зато польза, которую она приносит — неоценима. Водитель не упустит из виду ничего важного.
Автомобильный коврик
Осень и зима идеальное время для приобретения коврика. Он избавит от лишней грязи салон автомобиля.
Стоимость: 500 — 1300 рублей