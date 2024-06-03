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Шопинг

Топ-пять самых модных юбок на лето 2024 года

Несомненно, юбка является важным атрибутом в женском гардеробе. Она может добавить образу и игривости и строгости, но самое главное, чем обладает этот предмет гардероба – женственность. Altapress.ru расскажет, какие юбки в тренде летом 2024-го.

Юбки.
Юбки.
ЦУМ.

Джинсовая миди

Эта модель уже не первый год занимает лидирующие позиции, в этом году популярно носить такие юбки с высокой талией, что визуально удлинит ноги. Длина такого предмета гардероба более чем комфортна. Подходит и в повседневную носку и на важные мероприятия.

Сочетать такую юбку можно как с кедами, так и с каблуками.

Джинсовое миди.
Джинсовое миди.
ЦУМ.

Сафари

Юбки сафари чаще всего выполненные в нейтральных оттенках. На них много карманов, застежек и пуговиц. Принты – про флору и фауну. Ткани натуральные: лен, хлопок, что поможет как в жаркую, так и в прохладную погоду.

Сафари.
Сафари.
ЦУМ.

Цветочный принт

Цветочный принт на юбке не первый год нас радует своей популярностью. Множество различных узоров привлекают модниц. Подобный рисунок сможет привнести в образ свежести и игривости.

Цветочный принт.
Цветочный принт.
ЦУМ.

Плиссированная

Плиссированная юбка так же лидирует по популярности уже давно. Самая популярная длина – до колена или чуть ниже. Такая длина подходит как для мероприятий, так и для повседневности.

Чаще всего такие юбки носят с водолазками, свитерами или с оверсайз футболками.

Плиссированная юбка.
Плиссированная юбка.
ЦУМ.

Атласная

Атласная юбка выглядит торжественно. Чаще всего носят длину миди. Цветовая палитра может быть разной: от самых спокойных оттенков, до самых кислотных.

Такая юбка отлично смотрится как с футболками, так и с блузками.

Атласная юбка.
Атласная юбка.
ЦУМ.

Екатерина Коваленко

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