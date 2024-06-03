Джинсовая миди
Эта модель уже не первый год занимает лидирующие позиции, в этом году популярно носить такие юбки с высокой талией, что визуально удлинит ноги. Длина такого предмета гардероба более чем комфортна. Подходит и в повседневную носку и на важные мероприятия.
Сочетать такую юбку можно как с кедами, так и с каблуками.
Сафари
Юбки сафари чаще всего выполненные в нейтральных оттенках. На них много карманов, застежек и пуговиц. Принты – про флору и фауну. Ткани натуральные: лен, хлопок, что поможет как в жаркую, так и в прохладную погоду.
Цветочный принт
Цветочный принт на юбке не первый год нас радует своей популярностью. Множество различных узоров привлекают модниц. Подобный рисунок сможет привнести в образ свежести и игривости.
Плиссированная
Плиссированная юбка так же лидирует по популярности уже давно. Самая популярная длина – до колена или чуть ниже. Такая длина подходит как для мероприятий, так и для повседневности.
Чаще всего такие юбки носят с водолазками, свитерами или с оверсайз футболками.
Атласная
Атласная юбка выглядит торжественно. Чаще всего носят длину миди. Цветовая палитра может быть разной: от самых спокойных оттенков, до самых кислотных.
Такая юбка отлично смотрится как с футболками, так и с блузками.
Екатерина Коваленко
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