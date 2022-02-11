С заявлением по делу Валиевой выступило Международное агентство тестирования

Стало официально известно, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.
Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о временном отстранении спортсмена означает, что он должен пропустить любые соревнования, включая Олимпиаду.
<Дело не находится под юрисдикцией Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что проба была взята до начала Олимпиады.>
Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) вынесет решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой до 15 февраля.
Допинг
Допинг-проба спортсменки официально дала положительный результат. Международный олимпийский комитет (МОК) воспользуется своим правом подать апелляцию в CAS. В МОК не будут ждать решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это связано с тем, что решение о дальнейшей судьбе Валиевой на Олимпиаде надо принять до начала соревнований женщин в одиночном катании.
В пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.
Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.
Валиева оспорила временное отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля. Ее протест был удовлетворен в тот же день, пишет Газета.Ru.
Короткая программа у женщин состоится 15 февраля.
Результаты командных соревнований могут быть пересмотрены после решения по делу Валиевой.