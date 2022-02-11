С заявлением по делу Валиевой выступило Международное агентство тестирования

Международное агентство тестирования (ITA) выступило с заявлением по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая подозревается в употреблении допинга, передает « Чемпионат.com » со ссылкой на пресс-службу агентства.

Стало официально известно, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о временном отстранении спортсмена означает, что он должен пропустить любые соревнования, включая Олимпиаду.

<Дело не находится под юрисдикцией Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что проба была взята до начала Олимпиады.>

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) вынесет решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой до 15 февраля.

Допинг

Допинг-проба спортсменки официально дала положительный результат. Международный олимпийский комитет (МОК) воспользуется своим правом подать апелляцию в CAS. В МОК не будут ждать решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это связано с тем, что решение о дальнейшей судьбе Валиевой на Олимпиаде надо принять до начала соревнований женщин в одиночном катании.

В пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Валиева оспорила временное отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля. Ее протест был удовлетворен в тот же день, пишет Газета.Ru.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля.

Результаты командных соревнований могут быть пересмотрены после решения по делу Валиевой.