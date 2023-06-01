1 июня
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Спорт

Александр Овечкин хочет запатентовать фразу: "I'm okay. Russian machine never breaks"

Российский хоккеист Александр Овечкин подал заявку в Роспатент на регистрацию фразу "I'm okay. Russian machine never breaks" ("Я в порядке. Русская машина никогда не ломается"). Об этом сообщает ТАСС.

Александр Овечкин на тренировке в Праге. 15 мая, 2015 года.
Александр Овечкин на тренировке в Праге. 15 мая, 2015 года.
Сергей Бабунов (fhr.ru)

Хоккеист подал заявку в конце мая. Если заявку одобрят, то использовать выражение Овечкина без его согласия будет запрещено.

Кроме того спортсмен сможет получать прибыль от интеллектуальной собственности как владелец исключительных прав.

Фразу: "I'm okay. Russian machine never breaks" хоккеист произнес еще в 2006 году в начале своего второго сезона в НХЛ.

В Овечкина попала шайба после броска защитника "Вашингтона" Шейона Моррисон. Ему пришлось досрочно завершить один из матчей и покинуть площадку. На следующий день Овечкин ответил журналистам на вопрос о своем состоянии: "Я в порядке. Русская машина не ломается".

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