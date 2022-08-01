Алексей Смертин посетил открытие футбольного турнира в Барнауле

В Барнауле 1 августа торжественно открылся шестой детский турнир по футболу памяти тренера Геннадия Смертина. Мероприятие посетил его сын, бывший капитан сборной России Алексей Смертин.

Церемония открытия состоялась под проливным дождем, но это не помешало прийти на нее сотням любителей футбола.

Молодых футболистов напутствовали Алексей Смертин, член правления футбольного клуба «Динамо-Москва» Сергей Жданкин и ветеран команды «Динамо-Барнаул» Валерий Белозерский.

Открытие турнира памяти Геннадия Смертина в Барнауле Антон Федотов Открытие турнира памяти Геннадия Смертина в Барнауле Антон Федотов Открытие турнира памяти Геннадия Смертина в Барнауле Антон Федотов Открытие турнира памяти Геннадия Смертина в Барнауле Антон Федотов Открытие турнира памяти Геннадия Смертина в Барнауле Антон Федотов Открытие турнира памяти Геннадия Смертина в Барнауле Антон Федотов Открытие турнира памяти Геннадия Смертина в Барнауле Антон Федотов Открытие турнира памяти Геннадия Смертина в Барнауле Антон Федотов Открытие турнира памяти Геннадия Смертина в Барнауле Антон Федотов Открытие турнира памяти Геннадия Смертина в Барнауле Антон Федотов Открытие турнира памяти Геннадия Смертина в Барнауле Антон Федотов Открытие турнира памяти Геннадия Смертина в Барнауле Антон Федотов Открытие турнира памяти Геннадия Смертина в Барнауле Антон Федотов Открытие турнира памяти Геннадия Смертина в Барнауле Антон Федотов Открытие турнира памяти Геннадия Смертина в Барнауле Антон Федотов

Участников турнира поприветствовал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В своей речи глава региона подчеркнул, что власти намерены создавать все условия для того, чтобы алтайские спортсмены могли раскрыть свои таланты.

Он также поблагодарил семью Смертиных за то, что они продолжают традицию проведения международного детского соревнования.

Турнир продлится до 5 августа. В нем примут участие свыше 100 юных футболистов со всей России. Победителя определят восемь команд: Академии «Динамо» имени Л.И. Яшина из Москвы, Воронежа, Владивостока, Барнаула, Республики Дагестан, спортивной школы «Бердск», футбольного клуба «Новосибирск», футбольного клуба «Алтай».