Алексей Смертин предлагает пробежать вместе с ним «домашний марафон»

Бывший капитан сборной России по футболу, воспитанник барнаульского «Динамо» Алексей Смертин станет героем телевизионного спортивного шоу на «Матч-ТВ» под названием #БегиДома. Прямой четырехчасовой эфир запланирован на 19 апреля с 15.00 до 19.00.

Как известно, после окончания футбольной карьеры Алексей Смертин всерьез занялся марафонскими забегами. Он уже покорил 42-километровую дистанцию Московского международного марафона, с успехом выступал на марафонах Европы.

Именно поэтому Смертин был выбран в качестве героя нового телевизионного шоу. В прямом эфире «Матч-ТВ» он побежит марафонскую дистанцию, а вместе с ним это будут делать у себя дома звезды спорта, кино и прочие знаменитости.

Алексей Смертин готовится к съемкам в программе #БегиДома на телеканали «Матч-ТВ». Фото предоставлено ыондом Алексея Смертина.

При этом любой телезритель сможет присоединиться к акции и пробежать ровно столько километров, сколько по силам его организму.

Спортивная акция проводится во времена самоизоляции, вызванной пандемией нового коронавируса по всему миру.

Напомним, что Смертин-младший сейчас работает в Российском футбольном союзе на посту директора одного из департаментов. Также он возглавляет краевую федерацию футбола.

Смертин давно и интересно сотрудничает с «Матч-ТВ». В частности в конце марта был презентован документальный фильм «Однажды в Англии. Сила Лэмпарда, установка Мориньо, овсянка Рэднаппа», где рассказывается об английской карьере Смертина в клубах «Портсмут», «Челси» и «Чарльтон».