Алексей Смертин предлагает пробежать вместе с ним «домашний марафон»

Как известно, после окончания футбольной карьеры Алексей Смертин всерьез занялся марафонскими забегами. Он уже покорил 42-километровую дистанцию Московского международного марафона, с успехом выступал на марафонах Европы.
Именно поэтому Смертин был выбран в качестве героя нового телевизионного шоу. В прямом эфире «Матч-ТВ» он побежит марафонскую дистанцию, а вместе с ним это будут делать у себя дома звезды спорта, кино и прочие знаменитости.
При этом любой телезритель сможет присоединиться к акции и пробежать ровно столько километров, сколько по силам его организму.
Спортивная акция проводится во времена самоизоляции, вызванной пандемией нового коронавируса по всему миру.
Напомним, что Смертин-младший сейчас работает в Российском футбольном союзе на посту директора одного из департаментов. Также он возглавляет краевую федерацию футбола.
Смертин давно и интересно сотрудничает с «Матч-ТВ». В частности в конце марта был презентован документальный фильм «Однажды в Англии. Сила Лэмпарда, установка Мориньо, овсянка Рэднаппа», где рассказывается об английской карьере Смертина в клубах «Портсмут», «Челси» и «Чарльтон».