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Спорт

Алина Кабаева «наехала» на Ляйсан Утяшеву из-за победы израильской спортсменки

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева прокомментировала победу израильской «художницы» Линой Ашрам над россиянкой Диной Авериной на Олимпиаде.

Андрей Фурсенко и Алина Кабаева выступили в АлтГУ. 31 октября 2011 года.
Андрей Фурсенко и Алина Кабаева выступили в АлтГУ. 31 октября 2011 года.
Олег Богданов

Израильтянке помогло «феноменальное умение собраться в самый ответственный момент», написала Ляйсан в Instagram.

«Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду», — заявила мастер спорта и получила отповедь от олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Бывшая гимнастка, ныне возглавляющая совет директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», отметила, что при всем уважении к заслугам Ляйсан не может согласиться с ее «дифирамбами» в адрес золотой медалистки.

«Отмечу, что она (Утяшева) никогда не приносила России золотых медалей в личном многоборье. Ляйсан даже не была чемпионкой страны в многоборье. Комментировать несправедливое и позорное судейство в отношении Авериной в Токио и лишение ее золотой награды Утяшева не имеет никакого права», — сказала Кабаева в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Олимпийская чемпионка Игр в Афинах-2004 заявила, что израильтянка не причастна к предполагаемому судейству в свою пользу.

«Она (Линой) к этому скандалу не имеет никакого отношения, но она не „вырвала победу“, просто нашу спортсменку тупо и бесцеремонно лишили золотой медали», — сказала собеседница издания.

И хотя «Ашрам честно боролась и делала свое дело так, как она умеет», она в ходе упражнения выронила предмет, напомнила Кабаева, пишет «Росбалт».

Алина Кабаева.
Алина Кабаева.
из открытых источников в интернете

Спрос с тренеров

Почему Дина Аверина не заслужила «золота» в индивидуальном многоборье, а Линой Ашрам — наоборот, разъяснило издание Sports.Ru. Проанализировав логику судейства, оно написало, что «главная деталь, которая принесла победу израильтянке — во всех четырех видах ее программы были сложнее».

Судьи также учитывали такие параметры, как «трудность предмета» и «трудность тела», и пришли к выводу, что представительница Израиля опередила российскую гимнастку по последнему показателю на целых 1,9 балла.

«Почему так получилось», можно спросить и с «тренеров российских гимнасток», предлагает автор статьи.

О Ляйсан

Российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачете, обладательница Кубка мира 2001/02, победительница Юношеских игр стран СНГ и Балтии 2002 года. Телеведущая и спортивный комментатор.

Впервые

Россия впервые за 25 лет, не получила «золота» Олимпийских игр в личном многоборье у «художниц». Дина Аверина завоевала «серебряную» медаль, а протесты россиян на судейство были отклонены.

Золотая медаль Линой Ашрам стала первой для Израиля в художественной гимнастике.

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