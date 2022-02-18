Алина Кабаева прокомментировала допинг-скандал с российской фигуристкой

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет Starhit .

«Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль? В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды», — уверена Кабаева.

По ее мнению, если бы Всемирное антидопинговое агентство сделало это своевременно, до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили, а команда все равно выиграла бы золотую медаль.

«А так есть повод передать ее награду второму месту, которое заняли американцы. И поскольку Спортивный арбитражный суд разрешил выступать Камиле дальше, то следует сразу признать, что это чистая спортсменка, а не навешивать ее будущие результаты на следующее решение. И все вместе это выглядит отвратительно, как целенаправленный наезд на российский спорт», — указывает Кабаева.

Что произошло

Допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно после окончания командного турнира Олимпиады.

Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до участия в личном турнире на Олимпиаде.

При этом церемония награждения, в случае попадания Валиевой в тройку призеров, была бы отложена до окончания расследования, так как ее результаты на ОИ-2022 считаются предварительными.

Валиева заняла четвертое место в личном турнире. <Российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова завоевала серебро.>

И 18 февраля Валиева возвращается с Игр в Пекине в Москву.