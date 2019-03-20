Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ-2019 у японок на их родине

Российская фигуристка Алина Загитова в серьезной борьбе выиграла короткую программу на Чемпионате мира в японской Сайтаме 20 марта. Она уверенно обошла хозяйку турнира Сакамото Каори. Евгения Медведева осталась на предварительном 4 месте.