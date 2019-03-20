Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ-2019 у японок на их родине

Результаты короткой программы оказались очень высокими — все участницы топ-уровня были заряжены на победу. Загитова завершала программу соревнований и уверенно их выиграла, опередив ближайшую соперницу почти на 6 баллов. Третья строчка — казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой, которая занимается у Этери тутберидзе, тренера Загитовой.
Евгения Медведева, главная российская соперница Загитовой, которая смогла отобраться на чемпионат в последний момент, откатала тоже чисто, но заняла лишь 4-ую промежуточную строчку. Еще одна россиянка Софья Самодурова, чемпионка Европы этого года, пока на 9-ой позиции.
В первую десятку вошли также три японки.
Произвольную программу женщины будут катать 22 марта, тогда и определится чемпионка мира.