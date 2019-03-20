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Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ-2019 у японок на их родине

Российская фигуристка Алина Загитова в серьезной борьбе выиграла короткую программу на Чемпионате мира в японской Сайтаме 20 марта. Она уверенно обошла хозяйку турнира Сакамото Каори. Евгения Медведева осталась на предварительном 4 месте.

Алина Загитова.
Алина Загитова.
Скриншот трансляции канала Telesport

Результаты короткой программы оказались очень высокими — все участницы топ-уровня были заряжены на победу. Загитова завершала программу соревнований и уверенно их выиграла, опередив ближайшую соперницу почти на 6 баллов. Третья строчка — казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой, которая занимается у Этери тутберидзе, тренера Загитовой.

Евгения Медведева, главная российская соперница Загитовой, которая смогла отобраться на чемпионат в последний момент, откатала тоже чисто, но заняла лишь 4-ую промежуточную строчку. Еще одна россиянка Софья Самодурова, чемпионка Европы этого года, пока на 9-ой позиции.

В первую десятку вошли также три японки.

Произвольную программу женщины будут катать 22 марта, тогда и определится чемпионка мира.

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