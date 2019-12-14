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14 декабря -8°C

#алинамыждемтебя: соцсети взвыли после заявления фигуристки Загитовой

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании, 17-летняя Алина Загитова решила прекратить спортивную карьеру. Ей нужно вернуть желание выходить на лед, пишет Р-Спорт. Соцсети наполнились сожалениями и просьбами не делать этого. Появился даже хэштег #алинамыждемтебя.

Алина Загитова, 2018 год.
Алина Загитова, 2018 год.
kremlin.ru

«У меня сейчас все есть в жизни. А должно чего-то не хватать. Спортсмены, которые прошли этот путь, меня поймут», — говорит Загитова. Фигуристка отметила, что выиграла «все, что можно было».

Из большого спорта она уходить не собирается и продолжит тренироваться и выступать в шоу.

Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой не стало неожиданным. Фигуристка уже полтора года просила дать ей паузу, чтобы снова захотеть соревноваться.

Реакция соцсетей

«Без Алины „мое фигурное катание“ урезается вдвое. Я говорю о эмоциях. Без Алины пусто. Потому что для меня Алина Загитова — ключевая фигура. Смысл. Девочка в чёрно-розовом костюме»

«Алина потеряла и разочаровала своих болельщиков, потому что мы верили»

«Без Алинки фигурное катание так себе, только из-за неё ждала и любовалась, потом ещё на ютубе раз 10! Не было ещё в мире такой ласточки, такой красивой девочки на льду!»

«Я думаю, в Алине так много ещё потенциала. Ей бы ещё кататься и кататься»

«Что за ужасы, Алина? Не уходи никуда! С ума сойти можно!»

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