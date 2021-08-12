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Спорт

Алину Кабаеву хочет видеть главным наставником тренер сборной страны по художественной гимнастике

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова заявила, что хотела бы увидеть олимпийскую чемпионку 2004 года Алину Кабаеву следующим тренером национальной команды, сообщают РИА Новости.

Андрей Фурсенко и Алина Кабаева выступили в АлтГУ. 31 октября 2011 года.
Андрей Фурсенко и Алина Кабаева выступили в АлтГУ. 31 октября 2011 года.
Олег Богданов

«Хотела бы, чтобы она дальше продолжала выступать, но вот так сложилось. Мечтаю, чтобы она вернулась — как консультант, как тренер, как кто-нибудь. Хочется видеть её ангельскую голливудскую улыбку», — сказала Винер-Усманова.

Также она заявила, что была бы счастлива, если бы в команде остались многократные чемпионки мира и Европы сестры Дина и Арина Аверины.

По словам главного тренера, Арина собирается продолжать карьеру, а серебряный призер Олимпиады Дина Аверина будет советоваться об этом со своим врачом, пишет polit.ru.

Олимпийская чемпионка Афин-2004 в индивидуальном многоборье Алина Кабаева ране выразила уверенность в том, что судьи на Олимпиаде в Токио сделали все, чтобы российская команда осталась без золотой медали.

Россия не смогла завоевать золото в художественной гимнастике в личном многоборье впервые с 1996 года.

Игры

7 августа россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье. Аверина набрала 107.650 балла и уступила израильтянке Линой Ашрам — та взяла 107.800 балла.

Гимнастки Дина и Арина Аверины.
Гимнастки Дина и Арина Аверины.
instagram.com/arishadina1998.

При этом представители сборной России трижды оспаривали судейские оценки: за выступление с мячом (протест отклонен), за выступление с булавой (баллы повышены с 27.400 до 27.800) и упражнения с лентой, где Дина Аверина уступала израильтянке всего 0.150 баллов. Этот протест судьи также отклонили.

Дина Аверина 13 раз становилась чемпионкой мира по художественной гимнастике и 10 раз выигрывала чемпионат Европы.

Диверсия

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала произошедшее «диверсией» и отметила, что российские судьи дали бы Ашрам меньшее количество баллов за ее выступление.

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