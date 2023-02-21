Алтай-Кокс проведет традиционный лыжный турнир.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК ) проведет традиционные краевые и корпоративные соревнования по лыжным гонкам.

С 20 по 23 февраля на городском стадионе проходят ежегодные состязания по лыжной эстафете среди заводских спортивных команд.

26 февраля на стадионе «Юность» состоится открытый краевой турнир по лыжным гонкам памяти первого директора завода Александра Котовича. Ежегодно в нем участвуют около 200 человек разных возрастов из Заринска, Барнаула и других населенных пунктов Алтайского края.