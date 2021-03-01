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Алтай-Кокс провел краевой турнир по лыжным гонкам

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел традиционный краевой турнир по лыжным гонкам памяти первого директора завода Александра Котовича.

Краевой турнир по лыжным гонкам памяти Александра Котовича.
Краевой турнир по лыжным гонкам памяти Александра Котовича.
ОАО "Алтай-Кокс"

В соревнованиях на городском стадионе «Юность» приняли участие около 200 человек разных возрастов из Заринска, Барнаула, Новоалтайска и других населенных пунктов Алтайского края. Соревнования прошли с соблюдением санитарно-эпидемиологическими норм.

В числе победителей лыжной гонки в разных возрастных группах заводчане Алексей и Екатерина Ямцовы, Татьяна Кукина и другие. Все спортсмены получили призы, а победители соревнований — дипломы и подарочные сертификаты от Алтай-Кокса. Для участников и болельщиков работала полевая кухня с горячим чаем и кашей.

Руководство предприятия и профсоюзный комитет проводят турнир памяти Александра Котовича уже более 25 лет.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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