Алтай-Кокс провел традиционный лыжный турнир

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел традиционный краевой турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.

В соревнованиях на городском стадионе «Юность» приняли участие более 200 человек из Заринска, Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска и других населенных пунктов Алтайского края. Спортсмены разных возрастов соревновались в лыжных гонках и гиревом спорте.

Турнир , посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича. ОАО «Алтай-Кокс»

В числе победителей лыжной гонки в разных возрастных группах заводчане: Алексей и Евгений Кожевины, Алексей и Екатерина Ямцовы, Татьяна Кукина, и другие.

Среди гиревиков призовые места заняли Иван Гридунов, Владимир Коновалов, Дмитрий Самусенко, Николай Астафьев, Мансур Абдуллин, Александр Сойнов.

Турнир , посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича. ОАО «Алтай-Кокс»

Для участников и болельщиков работала полевая кухня с горячим чаем и кашей. Все спортсмены получили призы, а победители соревнований — дипломы и подарочные сертификаты от Алтай-Кокса.

Фоторепортаж о празднике смотрите по ссылке.

Турнир , посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича. ОАО «Алтай-Кокс»

Руководство предприятия и профсоюзный комитет проводят турнир памяти Александра Котовича уже более 25 лет.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com