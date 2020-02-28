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Алтай-Кокс провел традиционный лыжный турнир

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел традиционный краевой турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.

Турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.
Турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.
ОАО "Алтай-Кокс"

В соревнованиях на городском стадионе «Юность» приняли участие более 200 человек из Заринска, Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска и других населенных пунктов Алтайского края. Спортсмены разных возрастов соревновались в лыжных гонках и гиревом спорте.

Турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.
Турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.
ОАО «Алтай-Кокс»

В числе победителей лыжной гонки в разных возрастных группах заводчане: Алексей и Евгений Кожевины, Алексей и Екатерина Ямцовы, Татьяна Кукина, и другие.

Среди гиревиков призовые места заняли Иван Гридунов, Владимир Коновалов, Дмитрий Самусенко, Николай Астафьев, Мансур Абдуллин, Александр Сойнов.

Турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.
Турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.
ОАО «Алтай-Кокс»

Для участников и болельщиков работала полевая кухня с горячим чаем и кашей. Все спортсмены получили призы, а победители соревнований — дипломы и подарочные сертификаты от Алтай-Кокса.

Фоторепортаж о празднике смотрите по ссылке.

Турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.
Турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.
ОАО «Алтай-Кокс»

Руководство предприятия и профсоюзный комитет проводят турнир памяти Александра Котовича уже более 25 лет.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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