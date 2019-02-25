Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 февраля -7°C
13

Алтай-Кокс провел традиционный зимний турнир

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел традиционный краевой турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.

Краевой турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.
Краевой турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.
Источник: ОАО "Алтай-Кокс"

В соревнованиях на городском стадионе «Юность» приняли участие более 300 человек из Заринска, Барнаула, Новоалтайска, Тальменки и других населенных пунктов Алтайского края. Спортсмены разных возрастов соревновались в лыжных гонках и гиревом спорте.

В числе победителей лыжной гонки в разных возрастных группах заводчане: Екатерина Ямцова, Татьяна Кукина, Алексей Ямцов, Алексей и Евгений Кожевины, Валентина Рашидова и другие.

Среди гиревиков призовые места заняли Владимир Коновалов, Александр Мамеев и Александр Сойнов.

Краевой турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.
Краевой турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Для участников и болельщиков работала полевая кухня с горячим чаем и кашей. Все спортсмены получили призы, а победители соревнований — дипломы и подарочные сертификаты от Алтай-Кокса.

Фоторепортаж о празднике смотрите по ссылке.

Руководство предприятия и профсоюзный комитет проводят турнир памяти Александра Котовича уже более 25 лет.

Краевой турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.
Краевой турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость