Алтай-Кокс провел традиционный зимний турнир

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел традиционный краевой турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.

В соревнованиях на городском стадионе «Юность» приняли участие более 300 человек из Заринска, Барнаула, Новоалтайска, Тальменки и других населенных пунктов Алтайского края. Спортсмены разных возрастов соревновались в лыжных гонках и гиревом спорте.

В числе победителей лыжной гонки в разных возрастных группах заводчане: Екатерина Ямцова, Татьяна Кукина, Алексей Ямцов, Алексей и Евгений Кожевины, Валентина Рашидова и другие.

Среди гиревиков призовые места заняли Владимир Коновалов, Александр Мамеев и Александр Сойнов.

Краевой турнир , посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича. Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Для участников и болельщиков работала полевая кухня с горячим чаем и кашей. Все спортсмены получили призы, а победители соревнований — дипломы и подарочные сертификаты от Алтай-Кокса.

Фоторепортаж о празднике смотрите по ссылке.

Руководство предприятия и профсоюзный комитет проводят турнир памяти Александра Котовича уже более 25 лет.

Краевой турнир , посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича. Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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