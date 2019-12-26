Алтай записали в число самых спортивных регионов

Республика Алтай вошла в список самых спортивных регионов. Об этом написал портал news.ru, ссылаясь на данные Росстата.

На Алтае 42,1% населения систематически занимается спортом, а на 100 тысяч человек приходится 191 спортивное сооружение.

В Алтайском крае эта доля составляет 26,7%, 240 сооружений на 100 тысяч жителей.

Лидером стала Мордовия (48,9%). Примерно такие же показатели зафиксированы в Удмуртии (48,8%). На третьем месте Республика Коми (43,9%).

Мнение эксперта

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев усомнился в точности данных Росстата. Он считает, что лидерские места распределены с ошибкой.

«Я с долей скептицизма отношусь к показателям по Мордовии и Коми. Я уверен, что всё дело в ошибке в методике подсчёта. Возможно, к регулярно занимающимся спортом людям приравнивают тех, кто однократно прокатился на лыжах или пробежался в лесу», — сказал депутат.