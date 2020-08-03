Алтайская футболистка вместе с братьями Миранчуками представила новую форму топ-клуба

Как сообщает офсайт «Локомотива», форма выполнена в традиционном стиле, отражающем победные цвета железнодорожников.
Домашний комплект — в зеленых цветах, шорты — в красном цвете. Выездной комплект полностью белый.
В этой презентации помимо братьев Мирончуков и Крыховяка участвовала и игрок женской команды «Локомотив» воспитанница алтайского футбола Анна Беломытцева, которая к тому же является ведущим игроком женской сборной России по футболу.
Что известно об алтайской футболистке
Анна родилась в селе Троицкое. С 12 лет начала заниматься футболом в сельской ДЮСШ, первый тренер — Андрей Андрейцев. Также в детстве занималась баскетболом и волейболом. Позднее перешла в барнаульскую спортшколу Алексея Смертина (тренер — Оксана Жбанникова).
На взрослом уровне дебютировала в 2011 году во второй лиге России в команде «Алтай» (Барнаул), в её составе провела два сезона.
В 2013 году перешла в клуб высшего дивизиона «Рязань-ВДВ», через три года перешла в «Локомотив».