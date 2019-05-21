Алтайские энергетики провели спортивный праздник

Третья летняя спартакиада филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» еще раз продемонстрировала, что крупнейшая электросетевая компания региона — это не только коллектив профессионалов, но и дружная команда здоровых спортивных людей.

Главная цель мероприятия — не победа, а сплочение многотысячного коллектива энергетиков, популяризация здорового образа жизни.

Александр Климин,

министр промышленности и энергетики Алтайского края:

Подобные состязания — это прекрасная возможность для укрепления корпоративного духа и дружественных связей между подразделениями компании, единения коллектива и неформального общения. Ничто так не сближает, как совместные занятия спортом и командный дух.

Прошедшие спортивные баталии еще раз подтвердили этот посыл: команды поддерживали друг друга и активно болели за тех, кто только что был соперником.

Тем не менее, соревновательный момент состязаний никто не отменял. Здоровый образ жизни и хорошая физическая подготовка — норма для людей, работающих в жизнеобеспечивающей отрасли. Поэтому среди энергетиков немало победителей районных, городских, краевых, а также всероссийских соревнований энергетической отрасли. Острая борьба развернулась практически во всех видах спорта, представленных на Спартакиаде. Электромонтеры, диспетчеры, инженеры и топ-менеджеры с азартом сражались друг с другом, демонстрируя великолепную тактику и отличную физическую подготовку.

Лидер двух предыдущих спартакиад, команда Белокурихинских электрических сетей, вновь подтвердила целеустремленность и волю к победе. Первое место досталось ПО БЭС в результате упорной борьбы. Вторыми в общекомандном зачете по праву стали спортсмены Северо-Восточных электрических сетей, третье место завоевала команда Центральных электрических сетей.

Спартакиада — это уже добрая традиция компании. Каждый год участники радуют и удивляют болельщиков. Например, в этом году на вторую ступеньку пьедестала в общекомандном зачете поднялись спортсмены Северо-Восточных электрических сетей, которые в прошлом сезоне были лишь седьмыми. Это значит, что в подразделениях к мероприятию относятся со вниманием. В коллективах есть желание добиться больших результатов в спорте. А заинтересованные, по-хорошему амбициозные, увлеченные энергетики — это залог стабильной работы электросетевого комплекса региона.