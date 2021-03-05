Алтайские хоккеисты братья Свечниковы впервые сыграли друг против друга

Уроженцы Алтайского края братья Андрей и Евгений Свечников впервые сыграли друг против друга в НХЛ. «Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) победила «Детройт», пишет sports.ru.

Встреча, прошедшая на PNC Arena в городе Роли, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Каролины» по шайбе забросили Андрей Свечников, Мартин Нечас, Джордан Стаал, Йеспер Фаст и Нино Нидеррайтер.

У «Детройта» дубль оформил Филип Задина: в первом случае ему ассистировал Владислав Наместников, во втором — Евгений Свечников.

«Знаете, каждый день, когда я ложусь спать, мечтаю об этом . Это всегда было нашей маленькой мечтой. Было бы очень круто. Возможно, когда я впервые встречусь с ним на льду, то даже попытаюсь провести против него силовой прием», — делился желанием Андрей Свечников перед стартом сезона-2021.

Семья Свечниковых жила в Барнауле, но дважды переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для своих сыновей. Сначала они переехали в Московскую область, затем в Казань. В 2016 году вместе с матерью Андрей Свечников переехал в США.