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Спорт

Алтайские хоккеисты начали новый год с валидольной победы

9 января хоккейная команда «Динамо-Алтай» провела свою первую встречу в 2020 году, завершив ее пусть и нервной, но победой.

Хоккейный матч "Динамо-Алтай" против "Юниора". 28 сентября 2019 года
Хоккейный матч "Динамо-Алтай" против "Юниора". 28 сентября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Три ближайших матча хоккеисты проведут в Саратове. 9 января встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «динамовцев». Еще две пройдут в ближайшие выходные.

С учетом вчерашней победы «Динамо-Алтай» набирает 35 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы первенства ВХЛ. До первой нам не хватает двух очков. Но у алтайском команды есть еще две игры в запасе.

Домашние встречи во Дворце спорта «Титов-Арена» пройдут 18, 19 и 21 января. Принимать будем лидера нашего дивизиона ХК «Чебоксары».

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