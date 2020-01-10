Алтайские хоккеисты начали новый год с валидольной победы

9 января хоккейная команда «Динамо-Алтай» провела свою первую встречу в 2020 году, завершив ее пусть и нервной, но победой.

Три ближайших матча хоккеисты проведут в Саратове. 9 января встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «динамовцев». Еще две пройдут в ближайшие выходные.

С учетом вчерашней победы «Динамо-Алтай» набирает 35 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы первенства ВХЛ. До первой нам не хватает двух очков. Но у алтайском команды есть еще две игры в запасе.

Домашние встречи во Дворце спорта «Титов-Арена» пройдут 18, 19 и 21 января. Принимать будем лидера нашего дивизиона ХК «Чебоксары».