Алтайские спортсмены пока остались без олимпийских медалей

12 февраля на Олимпийских Играх в Пекине дебютировали алтайские спортсмены — биатлонист из Заринска Даниил Серохвостов и конькобежец из Барнаула Виктор Муштаков.

Муштаков на дистанции 500 метров пришел на девятой позиции. Лучшим среди россиян стал Артем Арефьев, занявший седьмое место.

Золото завоевал китайский конькобежец Гао Тинюй.

Серохвостов в спринте на 10 км оказался 19-ым. Он промахнулся двумя последними выстрелами на стойке и лишил себя шансов на высокие места в спринте. Лучшим из россиян стал Максим Цветков — четвертое место.

Норвежец Йоханнес Бе взял золотую медаль.

13 февраля Даниил Серохвостов станет участником гонки преследования. Начало трансляции в 17:45.