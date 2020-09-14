Алтайские спортсмены заняли первое место в эстафете по биатлону среди ветеранов

В Барнауле в девятый раз прошел ветеранский чемпионат страны по летнему биатлону среди спортсменов категории «мастерс». Он состоялся 11−13 августа в лыжно-биатлонном комплексе Алтайского краевого училища олимпийского резерва.

На протяжении трех дней ветераны выявляли сильнейших в трех дисциплинах. В первый день состоялась индивидуальная гонка, во второй — суперспринт, а на третий день прошла командная гонка.

Андрей Васильевич Угаров,

председатель Барнаульской федерации биатлона:

— В этот раз мы отошли от классического проведения командной гонки, когда на огневом рубеже находятся два спортсмена, которые стреляют одновременно, и два остаются в зоне ожидания. С учетом ветеранского возраста мы изменили соревнования так, чтобы у наиболее возрастных спортсменов нагрузка была меньше, а у более молодых — больше. Поэтому самый опытный спортсмен проходил один круг, а самый молодой — семь. Участники приняли нововведения с интересом, потому что каждый мог пройти этап, соответствующий его физической подготовке.

В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 17 городов и 11 регионов России, география — от Санкт-Петербурга до Иркутска. Отмечается, что в этом году спортсменов меньше, но приехали самые сильные, поэтому конкуренция высокая.

Сергей Александрович Локтев,

председатель союза биатлонистов и ветеранов:

— Это второй старт России среди ветеранов, первый прошел в Ульяновске две недели назад. Всего существует шесть биатлонных дисциплин, мы разделили их и провели по три в каждом городе, чтобы не получилось так, что ветеран поучаствовал в двух чемпионатах и дважды стал победителем.

С прошлого года в Барнаул стали приезжать на соревнования женщины.

Екатерина Заранкова,

представительница Красноярского края:

— Я меньше года в биатлоне, мечтала заниматься с детства. Год назад появилась возможность приезжать в Красноярск на тренировки. Официально женского зачета нет, поэтому я в смешанной команде, выступаю вместе с мужчинами. Атмосфера в команде дружная. Я приезжаю сюда, чтобы получить удовольствие от гонки, соревновательной атмосферы.

Первое место в командной гонке заняла команда Алтайского края.

Ветеранский чемпионат страны по летнему биатлону. Ирина Пергаева

Иван Лыжин,

ветеран Алтайского спорта:

— Победа в эстафете не давалась нам несколько лет, это стимулировало приложить больше усилий в тренировках. Несмотря на пандемию, все спортсмены по возможности вели подготовку.

Победители и призеры соревнований традиционно получили кубки, медали и ценные призы.

Партнёром мероприятия стал Барнаульский пивоваренный завод.