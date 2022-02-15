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Спорт

Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов не выступит в эстафете на Олимпиаде

Накануне вечером тренерский штаб мужской сборной России по биатлону во главе с Юрием Каминским огласил имена спортсменов, которые выступят в олимпийской эстафете на Играх в Пекине.

Даниил Серохвостов, алтайский биатлонист.
Даниил Серохвостов, алтайский биатлонист.
instagram.com/danielserokhvostov1.

В эстафетной гонке по биатлону участвуют (поэтапно) Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, пишет «Алтайский спорт».

Заринский спортсмен 22-летний Даниил Серохвостов не вошел в состав сборной России на мужскую эстафету.

Вполне понятен выбор Юрия Каминского и его коллег, которые решили, что эстафету во вторник побегут более опытные.

«Вы видели стрельбу Даниила? Карим (Халили) более надежен в этом плане. В скорости, если и проиграет, то немного. Хотя, наверное, по скорости они близки», — ответил сам Каминский на вопрос о том, почему не бежит Серохвостов.

«Мои гонки закончились, но олимпиада идет и будем гнать наших парней к золотым медалям. Все-таки не хватило мне тут живительного напитка от моих (надеюсь) будущих друзей», — написал в своем Instagram Серохвостов.

Также он поблагодарил всех за поддержку в личных сообщениях и в комментариях под постом.

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