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Спорт

Алтайский биатлонист в составе сборной выиграл эстафету на этапе Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге 15 января, пишет «Алтайский спорт».

Даниил Серохвостов.
Даниил Серохвостов.
instagram.com/danielserokhvostov1

Это первая победа российских спортсменов на этом этапе с 2011 года. Лучшими в гонке стали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

16 января там же прошла финальная гонка — мужской пасьют на 12.5 км. Победу одержал француз Кентен Фийон Майе. Серебро завоевал россиянин Александр Логинов, отыгравший 30 позиций, а третьим финишную черту пересек белорусский спортсмен Антон Смольский.

Уроженец Заринска Даниил Серохвостов в общем зачете замыкает топ-25 сильнейших биатлонистов сезона.

Уже 17 января Союз биатлонистов России должен объявить состав сборной России для участия в Олимпиаде-2022.

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