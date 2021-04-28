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Спорт

Алтайский биатлонист вошел в состав национальной команды

Биатлонист Даниил Серохвостов из Заринска вошел в предварительный состав сборной России на олимпийский сезон 2021/22. Список спортсменов опубликован на сайте СБР.

Даниил Серохвостов.
Даниил Серохвостов.
instagram.com/danielserokhvostov1

22-летний спортсмен будет готовиться к сезону в составе главной сборной страны впервые.

«На данный момент эти составы предварительные. Окончательные списки сборных команд мы сформируем и огласим в мае — после того, как спортсмены пройдут углубленное медицинское и этапное комплексное обследования», — прокомментировал президент СБР Виктор Майгуров.

Он добавил, что объявленные составы команд сформированы по рекомендации старших тренеров мужской и женской сборных Юрия Каминского и Михаила Шашилова.

Составы

Мужчины

  • Группа Юрия Каминского — Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Михаил Первушин.
  • Группа Сергея Башкирова — Александр Логинов, Евгений Гараничев, Василий Томшин, Максим Цветков.

Женщины

  • Группа Михаила Шашилова — Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова, Виктория Сливко.
  • Группа Евгения Куваева — Евгения Павлова-Буртасова, Татьяна Акимова.
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