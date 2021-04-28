Алтайский биатлонист вошел в состав национальной команды

22-летний спортсмен будет готовиться к сезону в составе главной сборной страны впервые.
«На данный момент эти составы предварительные. Окончательные списки сборных команд мы сформируем и огласим в мае — после того, как спортсмены пройдут углубленное медицинское и этапное комплексное обследования», — прокомментировал президент СБР Виктор Майгуров.
Он добавил, что объявленные составы команд сформированы по рекомендации старших тренеров мужской и женской сборных Юрия Каминского и Михаила Шашилова.
Составы
Мужчины
- Группа Юрия Каминского — Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Михаил Первушин.
- Группа Сергея Башкирова — Александр Логинов, Евгений Гараничев, Василий Томшин, Максим Цветков.
Женщины
- Группа Михаила Шашилова — Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова, Виктория Сливко.
- Группа Евгения Куваева — Евгения Павлова-Буртасова, Татьяна Акимова.