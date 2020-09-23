Алтайский боец ММА выступил в уникальном турнире в формате реалити-шоу

Дмитрий Бабкин — тренер и профессональный боец, мастер спорта по ММА. Он представил на турнире Центр смешанных единоборств TOP TEAM SIBERIA и защитил честь Алтайского края.

— В моей весовой категории 61,2 кг было 9 человек, соответственно одна пара дралась не два боя, как остальные, а три. В первом бою мне противостоял опытный ударник, который выступает в профессиональном тайском боксе. В первом раунде получилось его повалить и выиграть раунд, но во втором я пропустил очень серьезный удар. Многие говорят что не каждый бы выдержал такое и смог вернуться и даже выиграть бой — у меня заплыл глаз, стерлись в кровь колени. Тренеры настаивали на том, чтобы сняться с турнира, но я категорически отказался от этой идеи, потому что иду до последнего — такой девиз по жизни.