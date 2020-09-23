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Алтайский боец ММА выступил в уникальном турнире в формате реалити-шоу

Академия единоборств РМК в начале года организовала турнир в формате реалити-шоу. Это проект как для начинающих, так и для уже имеющих какой-либо опыт в ММА бойцов. Заявки подали более 1300 спортсменов по всей стране, в результате отбора остались только 42 сильнейших участника. Среди них оказался и алтайский боец Дмитрий Бабкин.

Алтайский боец Дмитрий Бабкин.
Алтайский боец Дмитрий Бабкин.
Центр смешанных единоборств TOP TEAM SIBERIA .

Дмитрий Бабкин — тренер и профессональный боец, мастер спорта по ММА. Он представил на турнире Центр смешанных единоборств TOP TEAM SIBERIA и защитил честь Алтайского края.

Дмитрий Бабкин,
тренер и профессональный боец:

— В моей весовой категории 61,2 кг было 9 человек, соответственно одна пара дралась не два боя, как остальные, а три. В первом бою мне противостоял опытный ударник, который выступает в профессиональном тайском боксе. В первом раунде получилось его повалить и выиграть раунд, но во втором я пропустил очень серьезный удар. Многие говорят что не каждый бы выдержал такое и смог вернуться и даже выиграть бой — у меня заплыл глаз, стерлись в кровь колени. Тренеры настаивали на том, чтобы сняться с турнира, но я категорически отказался от этой идеи, потому что иду до последнего — такой девиз по жизни.

На следующий день травмы у Дмитрия усугубились, но он принял решение все равно драться. Во втором бою соперник пытался работать коленями и в партере по глазам, но нашему спортсмену, несмотря на травмы, получилось выиграть.

Алтайский боец Дмитрий Бабкин.
Алтайский боец Дмитрий Бабкин.
Центр смешанных единоборств TOP TEAM SIBERIA.

Третий бой, в отличие от предыдущих, не составил огромного труда, Дмитрий выиграл и его.

Дмитрий Бабкин,
тренер и профессональный боец:

— Хочу отметить, что мне помогал по ходу турнира и секундировал первый тренер в ММА нынешнего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна — Владислав Потатушкин. Турнир — это хороший шанс заявить о себе, чем я и воспользовался.

Алтайский боец Дмитрий Бабкин.
Алтайский боец Дмитрий Бабкин.
Центр смешанных единоборств TOP TEAM SIBERIA.
Самые интересные моменты можно посмотреть здесь:

Инстаграм: @babkin_mma

ВКонтакте: diman_mma

Инстаграм: @top_team_siberia

Справка

Центр смешанных единоборств TOP TEAM SIBERIA предоставляет услуги по физическому воспитанию детей и подростков, проводит спортивные тренировки по единоборствам для людей старшего возраста, а также готовит действующих спортсменов регионального уровня начать профессиональную карьеру в единоборствах. Центр закладывает основы здорового образа жизни и полноценного, всестороннего развития человека.

Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в Алтайском крае: ММА доступно каждому, ведь смешанные единоборства — это не бои без правил, а прежде всего искусство.

В клубе могут тренироваться как люди без опыта в единоборствах и спорте вообще, так и опытные спортсмены, желающие развиваться профессионально.

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