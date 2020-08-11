Алтайский боксер чуть не стал в Москве «королем нокаутов»

Поединок с 25-летним Хусейном Байсангуровым был остановлен в четвертом раунде в связи с техническим нокаутом. Врач подтвердил, что продолжать бой новоалтайскому боксеру лучше не стоит.
Надо сказать, что все могло сложиться куда лучше, если бы не одно обстоятельство. К бою с титулованным соперником Павел Мамонтов готовился всего неделю.
Он экстренно заменил 35-летнего казахстанского боксера-профессионала Александра Журавского, который и претендовал на звание «короля нокаутов», но не смог пересечь границу и приехать в Москву из-за пандемии.
Для Хусейна Байсангурова эта победа стала 17 в карьере в 18 боях, из которых 15 завершились нокаутом. 37-летний новоалтаец Павел Мамонтов потерпел 11 поражений в карьере.
Павел является действующим сотрудником УФСИН, входит в алтайское спортивное общество «Динамо».