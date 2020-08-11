Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 августа 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Спорт

Алтайский боксер чуть не стал в Москве «королем нокаутов»

10 августа в московском Vegas Sity Hall прошло боксерское шоу «Короли нокаутов-4», в центральном бою которого участвовал спортсмен из Новоалтайска Павел Мамонтов.

Бокс. Тренировка. Спорт.
Бокс. Тренировка. Спорт.
CC0

Поединок с 25-летним Хусейном Байсангуровым был остановлен в четвертом раунде в связи с техническим нокаутом. Врач подтвердил, что продолжать бой новоалтайскому боксеру лучше не стоит.

Надо сказать, что все могло сложиться куда лучше, если бы не одно обстоятельство. К бою с титулованным соперником Павел Мамонтов готовился всего неделю.

Алтайский боксер Павел Мамонтов (слева) и его соперник.
Алтайский боксер Павел Мамонтов (слева) и его соперник.
kokings.ru/

Он экстренно заменил 35-летнего казахстанского боксера-профессионала Александра Журавского, который и претендовал на звание «короля нокаутов», но не смог пересечь границу и приехать в Москву из-за пандемии.

Для Хусейна Байсангурова эта победа стала 17 в карьере в 18 боях, из которых 15 завершились нокаутом. 37-летний новоалтаец Павел Мамонтов потерпел 11 поражений в карьере.

Павел является действующим сотрудником УФСИН, входит в алтайское спортивное общество «Динамо».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость