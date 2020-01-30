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Спорт

Алтайский футболист переходит в московский «Спартак»

Нападающий самарского клуба «Крылья Советов» Александр Соболев перейдет в московский «Спартак», пишет «Алтайский спорт». Он станет первым барнаульским футболистом за последние десятилетия, который заиграет в «народной» команде.

Футболист из Барнаула Александр Соболев
Футболист из Барнаула Александр Соболев
progorodsamara.ru

Речь идет о платной аренде спортсмена до конца сезона с опцией последующего выкупа. В ближайшее время Соболев примкнет к московской команде, с которой проведет весеннюю часть чемпионата 2019/2020.

Он поблагодарил тренерский штаб «Крыльев советов», руководство и сотрудников клуба и самарских болельщиков.

«Благодаря всем вам, я смог добиться высшей цели любого российского футболиста — вызова в сборную. Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере. Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью», — отметил он.

Самара для него стала «второй родиной» и новым трамплином в карьере, добавил футболист.

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