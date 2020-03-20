Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Алтайский губернатор показал, чем занимается вечером после работы

Вечером 19 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал новое видео в своем Instagram. На кадрах глава региона показывает свою вечернюю тренировку.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

«Нагрузил голову, надо нагрузить немножко и тело», — с этими словами губернатор ловко взобрался на тренажер и приступил к выполнению вертикальной гиперэкстензии.

Глава региона сделал один подход с дополнительным отягощением в 20 килограммов.

https://www.instagram.com/tv/B97BeraHsCx/

Подписчики в один голос поддержали губернатора и посоветовали ему «подключить министров», якобы они соревнуются в размерах живота.

Однако нашлись и те, кто заметил неточность в выполнении упражнения. «Умоляю, не делайте такими рывками вертикальную гиперэкстензию — заработаете грыжу позвоночника. А так все классно», — отметила подписчица.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость