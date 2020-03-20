Алтайский губернатор показал, чем занимается вечером после работы

«Нагрузил голову, надо нагрузить немножко и тело», — с этими словами губернатор ловко взобрался на тренажер и приступил к выполнению вертикальной гиперэкстензии.
Глава региона сделал один подход с дополнительным отягощением в 20 килограммов.
https://www.instagram.com/tv/B97BeraHsCx/
Подписчики в один голос поддержали губернатора и посоветовали ему «подключить министров», якобы они соревнуются в размерах живота.
Однако нашлись и те, кто заметил неточность в выполнении упражнения. «Умоляю, не делайте такими рывками вертикальную гиперэкстензию — заработаете грыжу позвоночника. А так все классно», — отметила подписчица.