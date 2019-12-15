Алтайский губернатор Виктор Томенко вновь вышел на лед и обыграл звезд кино и спорта

14 декабря в барнаульском Дворце спорта «Титов-Арена» прошел турнир по хоккею, посвященный 100-летию образования органов госбезопасности в Алтайском крае. В ходе товарищеских матчей встречались команды «Алтайэнергосбыт», «Шайба» и «Гранит».

В Барнауле на хоккейной арене прошел турнир с участием губернатора Томенко

Команда «Гранит» выступала под руководством двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Александра Якушева.

В составе дружины на лед выходили известные артисты театра и кино — Вадим Колганов, Сергей Комаров, Павел Трубинер, Тимур Ефременко, а также воспитанники ЦСКА, «Динамо», клубов КХЛ, ВХЛ.

Перед началом турнира актеры провели автограф-сессию, пообщались с журналистами. Они отметили, что одной из главных задач турнира является приобщение к спорту и здоровому образу жизни как можно большего числа людей разных возрастов, сообщает официальный сайт региона.

В составе команды «Шайба» играли представители правительства Алтайского края и Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Губернатор Виктор Томенко вышел на лед с «шайбавцами» под уже привычным для себя номером 22.

В Барнауле на хоккейной арене прошел турнир с участием губернатора Томенко Дмитрий Лямзин

Первый матч между командами «Алтайэнергосбыт» и «Гранит» завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. В следующем — «Шайба» поквиталась за своих алтайских коллег-хоккеистов, обыграв москвичей со счетом 6:5. Две забитые шайбы оказались на счету губернатора.