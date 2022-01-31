Алтайский край теряет позиции в рейтинге самых спортивных регионов

Фонд «Петербургская политика» и спортивное издание «Спорт-Экспресс» составили традиционный рейтинг спортивности регионов России по итогам выступлений команд мастеров в 2019 году. Алтайский край занял 58 место и скатился вниз за год на 2 позиции.

Рейтинг опубликовал и проанализировал «Спорт-Экспресс».

В нем учитывались выступления спортивных команд регионов страны в различных видах спорта в чемпионатах России и на международной арене в 2019 году. Конечно, учитывался и уровень лиг, где выступают команды.

Алтайскому краю здесь похвастать нечем. Региону удалось набрать лишь 3622,5 балла и спуститься на 2 позиции.

Однако рейтинг вызывает большие сомнения. Например, львиную долю баллов краю принесли футболисты -2250. Но, как известно, «Динамо-Барнаул» давно не блещет своими результатами во втором дивизионе. Баскетболисты принесли в рейтинг 615 баллов, волейболисты — 517,5 баллов. А еще 240 баллов краю принес такой вид спорта как регби. Хотя о наличие в крае команды мастеров по этому виду спорта ничего неизвестно.

Вместе с тем 0 баллов мы получили от хоккея с шайбой и хоккея на траве. Хотя именно в этих видах спорта Алтайский край, наоборот, мог хотя бы что-то заработать.